“Привід скасувати свято”: ВМСУ прокоментували повідомлення про “удар безпілотника” по Севастополю

Окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши “удар українського безпілотника” в Севастополі.

Про це йдеться в заяві пресслужби Військово-морських сил ЗС України з приводу повідомлень про ексцес біля штабу Чорноморського флоту в день ВМФ Росії.

“Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята. Такими заявами ворог визнає свою ППО недієздатною та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту”, – ідеться в заяві на ФБ-сторінці ВМС ЗСУ.

У повідомленні сказано, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Цілями ЗСУ є винятково військові об’єкти РФ.

“Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим – це Україна”, – йдеться також у повідомленні українських моряків.

Що передувало

Нагадаємо, вранці російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на військових та “губернатора” заявили, нібито безпілотник із вибуховим пристроєм атакував штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, внаслідок цього нібито є шість поранених серед співробітників штабу.

Раніше росЗМІ повідомляли, що день ВМФ Росії в окупованому Севастополі 31 липня проходитиме зі святковою програмою, але без урочистого параду.

Президент Володимир Путін цього дня бере участь у святковому параді на честь Дня ВМФ у Кронштадті на Балтиці. Таким чином, вибух у Севастополі можна вважати підставою, чому Путін не поїхав на урочистості в Севастополь.

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