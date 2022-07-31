Home / В окупації / “Привід скасувати свято”: ВМСУ прокоментували повідомлення про “удар безпілотника” по Севастополю

“Привід скасувати свято”: ВМСУ прокоментували повідомлення про “удар безпілотника” по Севастополю

31/07/2022 14:04

Окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши “удар українського безпілотника” в Севастополі.

Про це йдеться в заяві пресслужби Військово-морських сил ЗС України з приводу повідомлень про ексцес біля штабу Чорноморського флоту в день ВМФ Росії.

“Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята. Такими заявами ворог визнає свою ППО недієздатною та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту”, – ідеться в заяві на ФБ-сторінці ВМС ЗСУ.

У повідомленні сказано, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Цілями ЗСУ є винятково військові об’єкти РФ.

“Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим – це Україна”, – йдеться також у повідомленні українських моряків.

Що передувало

Нагадаємо, вранці російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на військових та “губернатора” заявили, нібито безпілотник із вибуховим пристроєм атакував штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, внаслідок цього нібито є шість поранених серед співробітників штабу.

Раніше росЗМІ повідомляли, що день ВМФ Росії в окупованому Севастополі 31 липня проходитиме зі святковою програмою, але без урочистого параду.
Президент Володимир Путін цього дня бере участь у святковому параді на честь Дня ВМФ у Кронштадті на Балтиці. Таким чином, вибух у Севастополі можна вважати підставою, чому Путін не поїхав на урочистості в Севастополь.

Читайте також:
Росіяни заявляють про атаку БПЛА ЗСУ на штаб флоту в Севастополі. В Україні вказують на провокацію

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Справа Шишимаріна: як прокуратура проігнорувала спільний умисел російських убивць

  автор: Катерина Петренко фото автора  “Проїхавши метрів п’ятсот, ми побачили цивільного чоловіка, який розмовляв по телефону. Прапорщик Макеєв наказав Шишимаріну стріляти в цивільного, аргументуючи це тим, що останній...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse