“Вони як ІДІЛ”: очільник МЗС Латвії закликав Євросоюз визнати Росію спонсором тероризму

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують “Ісламську державу”.

Таку заяву Рінкевичс зробив в інтерв’ю Politico, повідомляє “Європейська правда“.

“Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, а її ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами“, – наголосив Рінкевичс.

Він додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії – конфіскувати російські державні активи та обмежити видачу віз для росіян, а також посилити підтримку й військову допомогу України.

“Ми ж засуджуємо такі країни, як Іран. А Росія нічим не відрізняється”, – підсумував очільник МЗС Латвії.

Напередодні, 30 липня, Едгарс Рінкевичс засудив убивство українських військовополонених російськими військами в колонії тимчасово окупованої Оленівки російськими військами і наголосив, що ЄС повинен розглядати Росію як державу-спонсора тероризму та заборонити туристичні візи для громадян Росії.

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