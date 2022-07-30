Вісім польських САУ “Краб” у рамках контракту готові до відправки в Україну

Вісім польських самохідних гаубиць “Краб” відповідно до укладеного контракту з Україною готові до передачі одержувачу. САУ чекають на завершення останніх формальностей і будуть транспортовані в Україну.

Про це в суботу, 30 липня, повідомляє Польське радіо.

Наразі у Польщі завершується навчання чергової партії українських військовослужбовців, які керуватимуть гаубицями.

Зазначається, що ці вісім САУ “Краб” для української армії будуть передані не в рамках безплатної підтримки, котру польський уряд надає Україні, а на виконання міжурядової угоди, яку Польща та Україна уклали в Києві на початку червня.

Перші 18 таких гаубиць були доставлені з Польщі в Україну – на підставі військової підтримки – у травні. Це обладнання було передано з запасів польської армії.

AHS Krab: довідка

Самохідна артилерійська установка (гаубиця) AHS Krab – САУ власного виробництва, яка використовується польською армією протягом кількох останніх років.

Контракт із польським ОПК був укладений у 2016 році та передбачав поставку війську польському майже 100 гаубиць. Два роки тому міноборони країни оновило контракт і замовило більше таких гаубиць.

САУ “Краб” виробляє Huta Stalowa Wola.

Самохідна артустановка має гусеничне шасі за корейською ліцензією, а гармата калібру 155 мм є модифікацією британської гаубиці AS90.

Максимальна дальність стрільби “Краба” основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину ця САУ може вистрілити шість разів.

Польща надає Україні ці гаубиці як безплатно, в рамках військової допомоги, так і поступово на підставі контракту, укладеного в червні 2022 року. За цією угодою на суму майже 3 мільярди злотих (630 мільйонів доларів) передбачено постачання близько 60 одиниць AHS Krab.

У травні Україна отримала перші 18 гаубиць “Краб” (безкоштовно).

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