Вісім польських САУ “Краб” у рамках контракту готові до відправки в Україну

Вісім польських самохідних гаубиць “Краб” відповідно до укладеного контракту з Україною готові до передачі одержувачу. САУ чекають на завершення останніх формальностей і будуть транспортовані в Україну.
Про це в суботу, 30 липня, повідомляє Польське радіо.
Наразі у Польщі завершується навчання чергової партії українських військовослужбовців, які керуватимуть гаубицями.
Зазначається, що ці вісім САУ “Краб” для української армії будуть передані не в рамках безплатної підтримки, котру польський уряд надає Україні, а на виконання міжурядової угоди, яку Польща та Україна уклали в Києві на початку червня.
Перші 18 таких гаубиць були доставлені з Польщі в Україну – на підставі військової підтримки – у травні. Це обладнання було передано з запасів польської армії.
Самохідна артилерійська установка (гаубиця) AHS Krab – САУ власного виробництва, яка використовується польською армією протягом кількох останніх років.
Контракт із польським ОПК був укладений у 2016 році та передбачав поставку війську польському майже 100 гаубиць. Два роки тому міноборони країни оновило контракт і замовило більше таких гаубиць.
САУ “Краб” виробляє Huta Stalowa Wola.
Самохідна артустановка має гусеничне шасі за корейською ліцензією, а гармата калібру 155 мм є модифікацією британської гаубиці AS90.
Максимальна дальність стрільби “Краба” основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину ця САУ може вистрілити шість разів.
Польща надає Україні ці гаубиці як безплатно, в рамках військової допомоги, так і поступово на підставі контракту, укладеного в червні 2022 року. За цією угодою на суму майже 3 мільярди злотих (630 мільйонів доларів) передбачено постачання близько 60 одиниць AHS Krab.
У травні Україна отримала перші 18 гаубиць “Краб” (безкоштовно).
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