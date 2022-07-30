На Сумщині – два підриви цивільних на мінах: один загиблий, четверо поранених

У Великописарівській громаді, що в Охтирському районі на Сумщині, двічі за добу 29 липня підірвалися на мінах мирні мешканці.
Про це в суботу, 30 липня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Один чоловік загинув, ще четверо – поранені.
За даними голова ОВА, в першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій вантажівки загинув на місці. Травми отримали двоє людей – водій і пасажирка легкової автівки, що їхала зустрічною смугою під час вибуху.
При цьому на фото видно, що легковик розірвало, частини відкинуло на велику відстань.
На місці підриву вантажівки і легковика (гортайте фото):
У другому випадку – комбайн виїхав на поле збирати врожай, внаслідок підриву двоє аграріїв травмовані, техніка розбита.
Голова Сумської області нагадує:
“Якщо ви бачите табличку “міни” – то це територія, заборонена для проїзду та проходу!
Також узбіччя доріг можуть бути небезпечними, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни.
Щодо аграріїв. З першого дня після деокупації Сумщини у нас діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. В області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів.
Сподіваюся, збір врожаю буде максимально безпечним теж.
Що пішло не так у цьому, конкретному випадку, з’ясовуємо”.
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