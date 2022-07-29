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В Україні ліквідований російський військкор і блогер Дмитро Леонтьєв

29/07/2022 16:19

На війні в Україні загинув російський військовий кореспондент Дмитро Леонтьєв.

Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомив блогер, офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

“Військовий журналіст, старший лейтенант Дмитро Леонтьєв поїхав знімати в Україну сюжети для рашн-пропаганден, де успішно зробив “крок доброї волі” – офіційно денацифікувався і демілітаризувався”, – написав Штефан.

РосЗМІ повідомили про загибель Леонтьєва, називаючи його випускником факультету журналістики Воронезького університету за напрямом військової журналістики.

Зазначається, що Леонтьєв закінчив навчання ще в 2012 році, про його подальшу професійну діяльність нічого не повідомляють.

Російські ЗМІ посилаються на допис у соцмережі декана факультету, який оголосив про похорон Леонтьєва та оприлюднив фото, проте наразі цей допис видалено.

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