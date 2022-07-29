В Україні ліквідований російський військкор і блогер Дмитро Леонтьєв

На війні в Україні загинув російський військовий кореспондент Дмитро Леонтьєв.
Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомив блогер, офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
“Військовий журналіст, старший лейтенант Дмитро Леонтьєв поїхав знімати в Україну сюжети для рашн-пропаганден, де успішно зробив “крок доброї волі” – офіційно денацифікувався і демілітаризувався”, – написав Штефан.
РосЗМІ повідомили про загибель Леонтьєва, називаючи його випускником факультету журналістики Воронезького університету за напрямом військової журналістики.
Зазначається, що Леонтьєв закінчив навчання ще в 2012 році, про його подальшу професійну діяльність нічого не повідомляють.
Російські ЗМІ посилаються на допис у соцмережі декана факультету, який оголосив про похорон Леонтьєва та оприлюднив фото, проте наразі цей допис видалено.
Читайте також:
В Україні ліквідований заступник командира авіадивізії ЗС РФ Анатолій Стасюкевич
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!