В Україні ліквідований заступник командира авіадивізії ЗС РФ Анатолій Стасюкевич

Збройні сили України ліквідували заступника командира змішаної дивізії окупантів полковника Анатолія Стасюкевича.
Про це повідомив український офіцер, військовий офіцер Анатолій Штефан, який працює з відкритими даними із соцмереж.
“Перший заступник командира першої змішаної авіаційної дивізії полковник Анатолій Стасюкевич зробив “крок доброї волі” – офіційно денацифікувався та демілітаризувався”, – наголосив він.
Читайте також:
В Україні ліквідований зрадник із Криму – полковник армії РФ Олексій Аврамченко
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!