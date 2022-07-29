Слов’янськ та Краматорськ – під ракетними ударами росіян

Фото з ФБ Олександра Гончаренка

Російські війська знову обстріляли Слов’янськ та Краматорськ на Донеччині. В результаті удару по Слов’янську пошкоджена житлова багатоповерхівка в Північному мікрорайоні. У Краматорську – влучання в приватний сектор селища Біленьке.

Про це повідомили у п’ятницю, 29 липня, мери цих міст.

Так, через обстріл частина Слов’янська залишилася без світла.

“Не дуже хорошим для Слов’янська виявився ранок п’ятниці, 29 липня. Місто знову обстріляли. Пошкоджені багатоповерхівки в центрі, будинки в приватному секторі Мкр-на північний. Одна людина поранена. В даний час місто частково знеструмлене. Бережіть себе”, – написав мер Вадим Лях.

“Ракетний удар по Краматорську. Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке”, – написав мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Згодом він додав, що є поранені серед цивільного населення, вже відомо про трьох. Рятувальні роботи продовжуються. Читайте також:

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