Росіяни обстріляли зупинку в Миколаєві: щонайменше четверо загиблих, є поранені

Російські окупанти вранці 29 липня обстріляли спальний район Миколаєва. Внаслідок атаки ворога загинули щонайменше 4 людей, зазнали поранення – 7.
“12 людей лежить на землі, карети швидко поїхали, працюють”, – сказав Кім.
Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок обстрілу російських окупантів 4 людей загинули, а 7 – зазнали поранень.
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