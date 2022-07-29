Росіяни обстріляли зупинку в Миколаєві: щонайменше четверо загиблих, є поранені

Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок обстрілу російських окупантів 4 людей загинули, а 7 – зазнали поранень.

“12 людей лежить на землі, карети швидко поїхали, працюють”, – сказав Кім.

За його словами, загарбники вдарили неподалік зупинки громадського транспорту.

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