Знову удари по Миколаєву: зруйновано школу, пошкоджені будинки, є поранений

Фото - з ТГ-каналу Сенкевича

Внаслідок ракетних ударів РФ по Миколаєву в четвер зранку постраждали заклади освіти і житлові будинки, є поранений.

Про це в четвер, 28 липня, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Заклади освіти та житлові будинки постраждали сьогодні від ракетних ударів… Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення”, – йдеться в повідомленні.

Сєнкевич повідомив, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Мер уточнив, що на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

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