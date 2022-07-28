Росіяни вдарили по Криворізькому району: одна людина загинула, є поранені

Війська РФ ударили по Криворізькому району, в результаті одна людина загинула, двоє поранені.
Про це в четвер, 28 липня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні”, — написав він у телеграмі.
За його словами, в резульаті одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні.
“Сталася пожежа. На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються”, — заявив очільник області.
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