Рада ухвалила законопроєкт про розширені можливості для поляків в Україні

Верховна Рада ухвалила ініційований президентом законопроєкт №7550 про встановлення розширених правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України.

Про це в четвер, 28 липня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (“Голос”).

За документ в цілому проголосували 283 народні депутати.

Згідно із законопроєктом №7550, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України:

права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;

державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

провадження господарської діяльності;

здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

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