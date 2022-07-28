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Рада ухвалила законопроєкт про розширені можливості для поляків в Україні

28/07/2022 16:38

Верховна Рада ухвалила ініційований президентом законопроєкт №7550 про встановлення розширених правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України.

Про це в четвер, 28 липня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (“Голос”).

За документ в цілому проголосували 283 народні депутати.

Згідно із законопроєктом №7550, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України:

  • права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;
  • державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • провадження господарської діяльності;
  • здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

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Україна

Рада ухвалила законопроєкт про розширені можливості для поляків в Україні

Верховна Рада ухвалила ініційований президентом законопроєкт №7550 про встановлення розширених правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України. Про це в четвер, 28 липня, повідомив...

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