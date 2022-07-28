Президент Литви виступив у Раді українською й нагородив Зеленського орденом Вітовта Великого

Фото: @GitanasNauseda

Президент Литви Гітанас Науседа, виступивши у Верховній Раді в День української державності, вручив Володимиру Зеленському найвищу нагороду своєї країни – Орден Вітовта Великого.

“Для мене буде великою честю сьогодні вручити Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом президенту Зеленському, а разом із ним – і всьому українському народу“, – цитує Науседу “Інтерфакс“.

Науседа наголосив, що вручення цієї найвищої державної нагороди Литви символізує історичне єднання українського та литовського народів, спільну боротьбу та перемоги.

“Ваша боротьба, це і наша боротьба. Коли 40-ва окрема артилерійська бригада ЗСУ імені Великого князя Вітовта мужньо йде в бій, то литовці пишаються цим як здобутками своїх кревних родичів”, – підкреслив литовський президент.

“Історія вчить нас, що ті хто намагається всидіти на двох стільцях, рано чи пізно опиняється на підлозі”, – наголосив він, згадавши про те, як дехто намагається “берегти обличчя” агресору.

“Литва давно обрала собі друзів і ніколи їх не зрадить. Разом до перемоги. Слава Україні!” – завершив президент Литви свою промову, яку виголосив з трибуни ВР українською мовою, зірвавши бурхливі оплески.

Згодом на спільному із Зеленським брифінгу Науседа повідомив, що Литва надає Україні новий пакет військової допомоги, пише “Укрінформ“.

Він нагадав, що Литва надає Україні допомогу, в тому числі й військову, від початку повномасштабного вторгнення.

“Ми продовжуємо робити це зараз, і я так само не з порожніми руками приїхав. Сьогодні новий пакет – це амуніція і 10 бронемашин“, – сказав Науседа. Він додав, що Литва незабаром продемонструє антидронові системи власного виробництва, які дуже потрібні Україні. Науседа також запевнив, що Вільнюс ніколи не стомиться допомагати Україні, а розв’язана Росією війна в жодному разі не стане для Литви “буденною річчю”. “Ми не дозволимо іншим забути про війну і стомитися – як на Заході, так і на Сході”, – пообіцяв Науседа.

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