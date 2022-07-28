Президент Литви Науседа – з візитом у Києві

Фото з твітера Науседи

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності.

Про це Науседа розповів у Twitter у четвер, 28 липня.

“Щойно приїхав до Києва. Цього особливого дня, коли Україна вперше відзначає День державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді”, – зазначив Науседа.

Він додав, що проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським та вручить йому орден Вітовта Великого – найвищу державну нагороду Литви.

Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada.

Will also meet President @ZelenskyyUA, present him with the Order of Vytautas the Great – the highest 🇱🇹state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022

24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України.

31 травня 2022 року Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні буде святковий день – День української державності.

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