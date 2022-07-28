“Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці”: президент привітав з Днем української державності

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем української державності, додавши що ранок цього дня відзначився “ракетним терором” росіян.
Він розмістив допис із відеороликом на сторінці у ФБ вранці у четвер, 28 липня.
“Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди. Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля”, – йдеться в повідомленні.
Додамо, що удосвіта 28 липня Росія завдала серію ракетних ударів по Київській, Чернігівській та Харківській областях, зокрема, з території Білорусі.
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