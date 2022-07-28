З території Білорусі випустили понад 20 ракет по Чернігівщині

Трохи більше, ніж протягом години, з території Білорусі було випущено понад 20 ракет в напрямку Чернігівської області.

Про це вранці у четвер, 28 липня, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.

Зазначається, що з 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року, за інформацією з білоруських джерел. надходила інформація про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

“Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони”, – йдеться в повідомленні.

Про жертви поки не повідомляється.

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