Росія вдарила ракетами по Київській області

Зранку 28 липня ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району Київської області.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Обстріляно об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється.
На місці вже працюють всі екстрені служби.
“Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари”, – зазначив Кулеба.
Читайте також:
З Київського моря дістали ворожий гвинтокрил, збитий у перший день великої війни
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!