Росія вдарила ракетами по Київській області

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“Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари”, – зазначив Кулеба.

На місці вже працюють всі екстрені служби.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

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