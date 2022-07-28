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Росія вдарила ракетами по Київській області

28/07/2022 07:06

Зранку 28 липня ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району Київської області. 

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Обстріляно об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється.

На місці вже працюють всі екстрені служби.

“Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари”, – зазначив Кулеба.

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