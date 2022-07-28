По військовій частині в Гончарівському били РСЗВ з Білорусі – є втрати

Унаслідок обстрілу з ракетної артилерії по селищу Гончарівське на Чернігівщині є втрати серед українських військових. Обстріл з РСЗВ вівся з сусідньої Білорусі.
Про це на брифінгу вдень у четвер, 28 липня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.
“Із 5:25 до 6:30 по населеному пункту Гончарівське (…) було завдано обстрілу реактивними системами залпового вогню – близько 20 снарядів по позиціях наших військ. Наразі встановлено, що пуски були здійснені з району населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються”, – сказав бригадний генерал Громов.
Як відомо, в селищі Гончарівське дислокується 1-ша окрема танкова Сіверська бригада ЗСУ, також у цьому районі розташовано великий військовий полігон.
Протягом найближчих трьох місяців зберігатиметься загроза ракетних ударів з боку Білорусі, заявив також Громов.
Водночас, за словами генерала, ситуація на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація є контрольованою, а ймовірність вторгнення з боку Білорусі залишається низькою.
“Однак не виключається можливість проведення російськими та білоруськими спецпризначенцями, спільно з бойовиками ПВК РФ, збройних провокацій на кордонах з Україною”, – зазначив представник ГШ.
Нагадаємо, 28 липня після ракетного обстрілу Київщини нарахували щонайменше 15 постраждалих.
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