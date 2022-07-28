Атака на Київщину: росіяни вдарили по військовій частині

Російська армія зранку 28 липня завдала ракетного удару по військовій частині в селі Лютіж Київської області.
Про це у четвер, 28 липня, повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
“Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами “Калібр” по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області”, – сказав офіцер.
“На даний час є інформація що одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар’єром”, – додав Громов.
З його слів, противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з району мису Фіолент.
Читайте також:
Росія вдарила ракетами по Київській області
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!