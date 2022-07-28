Атака на Київщину: росіяни вдарили по військовій частині

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Російська армія зранку 28 липня завдала ракетного удару по військовій частині в селі Лютіж Київської області.

Про це у четвер, 28 липня, повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами “Калібр” по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області”, – сказав офіцер.

“На даний час є інформація що одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар’єром”, – додав Громов.

З його слів, противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з району мису Фіолент.

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