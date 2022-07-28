Після ракетного обстрілу Київщини нарахували щонайменше 15 постраждалих

Унаслідок російського ракетного обстрілу Київської області постраждали щонайменше 15 людей.

Про це після 13-ї години повідомив голова ГУ Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

“15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків”, – зазначив Нєбитов.

За його словами, залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі у Вишгородському районі – тут ніхто не постраждав.

Голова управління поліції поширив фото й відео з наслідками лісового “прильоту”.

Раніше стало відомо, що росіяни близько 5-ї ранку завдали ракетного удару по Київщині,зокрема шістьма крилатими ракетами “Калібр” – по військовій частині в селі Лютіж Вишгородського району. Як розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, одна будівля була зруйнована і дві – пошкоджено. Ще одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар’єром.

З його слів, противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з району мису Фіолент.

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