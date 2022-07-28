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Десантники 80-ї бригади спалили ворожу броню з відстані 5300 метрів. Працювала “Стугна-П”

28/07/2022 11:30

Протитанковий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з українських ПТРК спалив 29 одиниць російської бронетехніки, з них 17 танків, решта – БМП, БМД та БТРи. 

Про це розповів командир підрозділу. Його коментар поширила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у четвер, 28 липня.

Зазначається, що підрозділ озброєний протитанковим ракетним комплексом “Стугна-П”.

“Максимальне враження цілі у протитанкістів було здійснено на відстані 5 300 м. (!), що значно перевищує ефективну максимальну дальність стрільби ПТРК”, – йдеться в повідомленні. 

Також протитанкісти пригадують епізод, де на їхню бойову позицію вийшла ДРГ противника, і дистанція сягала 10-15 метрів. Відбувся вогневий контакт, значна частина росіян отримала поранення та змушені були відступити.

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