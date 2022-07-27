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Зеленський вніс у Раду подання про призначення Костіна на посаду генпрокурора

27/07/2022 12:07

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про надання згоди парламенту на призначення народного депутата Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Як передає “Новинарня” в середу, 27 липня, про це йдеться в картці документа, опублікованій на сайті парламенту.

Згідно з поданням президента Володимира Зеленського, представляти його на засіданні Верховної Ради України має представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

Сьогодні нардеп від “Слуги народу” Костін – голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
Того ж дня керівник парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що її чекає призначення на дипломатичному фронті.
За даними народного депутата від “Європейської солідарності” Олексія Гончаренка, йдеться про  Швейцарію.

Хто такий Андрій Костін

Андрій Костін народився 17 квітня 1973 року в Одесі. Юрист, народний депутат України 9-го скликання від партії “Слуга народу” (108-й номер у списку).
Директор адвокатської компанії “Право”. Заступник голови Ради адвокатів Одеської області, заступник голови президії Одеської обласної колегії адвокатів. Членом правління ГО “Одеський дипломатичний клуб”.
У 2010 році був обраний депутатом Одеської міськради від партії “Фронт змін” Арсенія Яценюка.
У парламенті – заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв’язання спорів.
Був член делегації України для участі у Тристоронній контактній групі, представником у робочій підгрупі з політичних питань. Член Національної ради з питань антикорупційної політики.
Заслужений юрист України (2021).

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Україна

Зеленський вніс у Раду подання про призначення Костіна на посаду генпрокурора

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про надання згоди парламенту на призначення народного депутата Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Як передає “Новинарня” в середу, 27 липня, про це...

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