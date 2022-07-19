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Венедіктову переведуть на дипломатичну службу, – Арахамія

19/07/2022 18:17

Колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову чекає призначення на дипломатичному фронті.

Про це у вівторок, 19 липня, заявив керівник парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Ми чекаємо вже за декілька днів чи, можливо, за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті… Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками”, – сказав Арахамія.

Арахамія додав, що колишня генпрокурорка залишається в команді “Слуги народу”.

“Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу”, – заявив нардеп.

Водночас народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко зазначив, що за його даними, “Венедіктову розглядають як кандидатку на посаду посла України в Швейцарії”.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

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Україна

Венедіктову переведуть на дипломатичну службу, – Арахамія

Колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову чекає призначення на дипломатичному фронті. Про це у вівторок, 19 липня, заявив керівник парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. “Ми чекаємо вже за декілька днів...

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