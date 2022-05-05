Ексміністра оборони Тарана призначили послом у Словенії

Президент Володимир Зеленський 4 травня підписав сім указів про призначення послів України в інших державах. Їхні тексти опубліковані на сайті глави держави.
Так, Михайла Бродовича звільнено з посади посла України в Словенії. На його місце Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія призначений Андрій Таран, який до листопада 2021 року був міністром оборони України. Це передбачено указом №306/2022.
Ще наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що президент Зеленський погодив ексміністра Тарана на посла у Словенії. Документи було надіслано, відтоді очікувалася відповідь.
Варто нагадати, що 67-річний Андрій Таран – кадровий військовий розвідник, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці, колишній учасник Тристоронньої контактної групи. Його також називають дипломатом – ще в 1993 році вояк Таран пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, після чого перейшов до Головного управління розвідки Міноборони. Надалі навчався в Академії національної оборони США у Вашингтоні, у 1999-2004 роках служив військовим аташе при посольстві України в США. Із 2008-го до 2011 року очолював Головне управління розвідки, у 2011-2014 рр. був представником Міноборони України при ООН.
У 2019 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка, безуспішно балотувався до парламенту за списком партії “Сила і честь” під №24.
Міністр оборони України із 4 березня 2020 року до 3 листопада 2021 року.
Іншими указами президента Наталію Задорожнюк звільнено з посади посла України в Північній Македонії, на її це місце призначена Лариса Дір.
Олег Герасименко призначений послом України в Чорногорії, Дмитро Сеник – в ОАЕ, Ігор Прокопчук – послом України в Румунії, Ірина Костюк – на Кубі. Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров також призначений послом за сумісництвом у Ліберії, Кот-д’Івуарі та Гвінеї.
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