Силовики затримали керівника охорони нардепа. ЗМІ пишуть, що йдеться про Деркача

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України затримали керівника охорони чинного депутата Верховної Ради.

Про це повідомив пресцентр СБУ у середу, 27 липня. Джерела “Української правди” кажуть, що йдеться про нардепа Андрія Деркача.

“Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України. Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї”, – йдеться в пресрелізі СБ.

За даними Служби безпеки, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

“У керівника особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Після детального вивчення та аналізу виявлених речей і документів діям народного обранця та його спільників нададуть належну правову оцінку”, – інформують у пресслужбі.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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