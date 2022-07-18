У Києві СБУ затримала агентку спецслужб РФ, що збирала координати для ракетних ударів

Правоохоронці затримали російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блокпостів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у Києві та області.

Про це в понеділок, 18 липня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 60-річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів із РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів.

Для цього використовувала програми-месенджери.

Як зазначається, зараз фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

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