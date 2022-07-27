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Росіяни випустили по Авдіївці понад 400 снарядів, по околицях працювали з “Солнцепьоків”

27/07/2022 19:50

Російські окупанти сьогодні ведуть масовані обстріли Авдіївки, у місті є загиблі та поранені мирні жителі.

Про це розповів голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш у середу, 27 липня, в коментарі виданню “Новини Донбасу”.

За його словами, обстріл почався з 6:30, а станом на 17 годину було вже більше 20 обстрілів.

“Сумарно, за приблизними підрахунками, понад 400 снарядів різного калібру вже прилетіло за сьогодні до міста. Різні системи працювали, на околицях по позиціях працював “Солнцепек”, “Іскандер” прилетів неподалік міста”, — сказав Барабаш.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу є двоє поранених цивільних осіб та двоє загиблих.

Барабаш наголосив, що Авдіївка повністю контролюється українськими Збройними Силами, жодного прориву не було. Він підтвердив, що справді були масовані атаки та спроби окупантів прорватися до міста, але вони були безуспішними.

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