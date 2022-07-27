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Прах загиблого бійця ССО, телеведучого Каріма Гуламова розвіяли над морем

27/07/2022 18:20

Прах загиблого бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ, телеведучого Каріма Гуламова розвіяли над морем.

Так його побратими здійснили одне з останніх прохань Каріма у його день народження. Цього ж дня це відео поширили в мережі.

“Карім Гуламов, не таке бажання ми мали виконати в Твій День Народження! Сотні разів говорила , як пишаюсь Тобою і буду все життя говорити!”, – написала на ФБ дівчина Каріма Тетяна. 

Карім Гуламов став широко відомим у 2018 році як ведучий Військового хіт-параду на каналі М2. Він працював разом з Андрієм Антоненком “Ріффмастером”, брав участь у громадянських акціях тощо.
Гуламов був мешканцем Обухова (вчився там у школі) й Ірпеня на Київщині.
Раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Після повномасштабного російського вторгнення знову став на захист України.

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