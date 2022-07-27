Окупанти пробували штурмувати на двох напрямках: отримали від ЗСУ прочухана та відійшли з втратами, – ГШ

Російські окупаційні війська пробували штурмувати на Бахмутському та Краматорському напрямках, але отримали від Сил оборони України відсіч та відійшли з втратами.

Про це йдеться у середу, 27 липня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Краматорському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили.

“Ворог, з втратами, відійшов”, – запевняють в ГШ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема, районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

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