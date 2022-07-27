Видавлювання військ РФ із правого берега Дніпра може мати стратегічний вплив на подальший розвиток подій, – Бєлєсков

Микола Бєлєсков
аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт
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Якщо дивитися на всю поточну лінію фронту, то саме угруповання противника на правому березі Дніпра на Херсонщині – найбільш вразливе. Точно більше 10 тисяч солдат ворога залежать від буквально чотирьох мостів через Дніпро – двох автомобільних і двох залізничних.
Більше ніде такої ситуації на лінії фронту немає. Лінії постачання через Дніпро – це ахілесова п’ята московитів.
Тому відповідне угруповання ворога із точки зору знищення/видавлювання – це такий собі low hanging fruit, якщо говорити англійською, – тобто ціль, яку відносно легко досягнути. Відносно легко, бо все одно є певна ціна, але все-таки легко, якщо порівнювати з іншими напрямками.
І далі або мости просто руйнуються, для чого в нас є не лише HIMARS, але і “Точка-У” – і стають взагалі непридатними до використання. Або значно ускладнюється завдання з використання відповідних мостів через значний рівень ураження, що обмежує пропускну здатність.
В першому випадку угруповання ворога стає де-факто оточеним. В другому випадку значно скорочується здатність ворога чинити спротив у випадку використання нами тактики поступового фронтального виштовхування на ключових напрямках.
Так чи інакше, але відповідні особливості системи забезпечення ворога на правому березі Дніпра на Херсонщині дають можливість досягнути результату, обійшовши нашу слабкість, коли засобів не вистачає на класику наступальної операції зразка WWII (Другої світової війни) – коли оборона спочатку проривається в декількох місцях, а потім сили ворога оточують/знищують за допомогою введення мобільних сил розвитку прориву.
Тому-то така увага до правого берега Дніпра на Херсонщині.
Ну, а на рівні grand strategy показати, що Україна спроможна на доволі серйозний наступ, незважаючи на брак засобів через стриманість в тому числі західних партнерів щодо постачання важкого озброєння, – це, звичайно, потужний аргумент на тему “Московію не лише треба перемогти, але і можна перемагати на полі бою”.
Перемога на правому березі Дніпра на Херсонщині таким чином може мати обмежений суто воєнний вплив, але дуже великий власне стратегічний вплив на подальший розвиток подій.
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