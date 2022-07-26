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Співробітниця “Укрзалізниці” шпигувала для росіян: прийшла СБУ

26/07/2022 15:27

Служба безпеки України у результаті контрдиверсійних заходів на сході нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу, яка проводила розвідувально-підривну діяльність на Донеччині.

Про це повідомив пресцентр СБУ у вівторок, 26 липня.

Зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

“Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді, вона «зливала» агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. Передачу координат здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів”, – йдеться в пресрелізі. 

Одержані відомості окупанти планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб РФ через її знайомого – так званого “депутата народної ради днр”.

Наразі досудове розслідування завершено і справу щодо затриманої скеровано до суду.

Іншого російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Зрадник передавав агресорам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.

Для передачі геолокацій використовував анонімний Телеграм-канал.

Ще двох ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.
Одним зі «зв’язкових» був бойовик терористичної організації «днр», який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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