Російський генарал обізвав іншого генерала РФ боягузом та отримав по писку: ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

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23-річний окупант з 11-го окремого десантно-штурмового батальйону розповів своїй матері про те, як російський генерал набив іншому російському генералу писок через те, що той обізвав особовий склад боягузами.

Перехоплення розмови у вівторок, 26 липня, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

“Генерал приїхав з перевіркою, з’ясував, що ми тут село не змогли взяти, і обізвав нас боягузами. За це і отримав по обличчю”, – говорить окупант.

Росіянин виправдовується, що генерал не знав усієї ситуації і його підрозділ виконує завдання на найважчому напрямку.

Мати окупанта заспокоює сина, говорить, що люди бувають різними і сподівається, що генералу, який не оцінив “здобутків” підлеглих, добряче отримав до заслугах.

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