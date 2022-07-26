Російський генарал обізвав іншого генерала РФ боягузом та отримав по писку: ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

23-річний окупант з 11-го окремого десантно-штурмового батальйону розповів своїй матері про те, як російський генерал набив іншому російському генералу писок через те, що той обізвав особовий склад боягузами.
Перехоплення розмови у вівторок, 26 липня, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
“Генерал приїхав з перевіркою, з’ясував, що ми тут село не змогли взяти, і обізвав нас боягузами. За це і отримав по обличчю”, – говорить окупант.
Росіянин виправдовується, що генерал не знав усієї ситуації і його підрозділ виконує завдання на найважчому напрямку.
Мати окупанта заспокоює сина, говорить, що люди бувають різними і сподівається, що генералу, який не оцінив “здобутків” підлеглих, добряче отримав до заслугах.
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