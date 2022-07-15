Російські військові стріляють наосліп, б’ють і по своїх, – ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

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Російський окупант у перехопленій розмові розповів, як військові РФ стріляють наосліп, іноді навіть не знають, куди й по яких цілях. Буває, атакують і “своїх”.

Загарбник додає, що командир їхнього батальйону був важко поранений.

Про це в п’ятницю, 15 липня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Півтора місяця половина мозку не працювала й половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень”, – говорить окупант.

Росіянин каже, що в їхньому підрозділі близько двохсот убитих і ніхто не забирає їх тіла з поля бою.

Водночас окупант найбільше боїться не смерті, а “червоної печатки” в документі, що він відмовився брати участь у війні. “Це буде ганьба”, – вважає рашист.

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