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Другий саміт Кримської платформи відбудеться онлайн

26/07/2022 11:29

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогорічний саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у режимі онлайн.

Про це він сказав у понеділок, 25 липня, під час пресконференції з президентом Гватемали Алехандро Джамматеі.

“Я запросив Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті”, – сказав Зеленський.

Довідково:
Нагадаємо, Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.
Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.
Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.
Також держави-учасниці саміту домовилися створити “Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації”.

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