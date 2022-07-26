Другий саміт Кримської платформи відбудеться онлайн

Кримська платформа, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогорічний саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у режимі онлайн.

Про це він сказав у понеділок, 25 липня, під час пресконференції з президентом Гватемали Алехандро Джамматеі.

“Я запросив Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті”, – сказав Зеленський.

Довідково:

Нагадаємо, Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.

Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.

Також держави-учасниці саміту домовилися створити “Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації”.

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