ЗСУ знищили з HIMARS пів сотні ворожих складів боєприпасів, – Резніков

Ілюстративне фото

Збройні сили України за допомогою реактивних артилерійських систем HIMARS знищили близько 50 російських складів з боєприпасами.

Про це в понеділок, 25 липня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у ефірі телемарафону, передає Суспільне.

“Йдеться на півсотні об’єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їх логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії”, – сказав урядовець.

Міністр оборони зазначив, що західні партнери вже побачили, що українські захисники і захисниці працюють професійно та ефективно, “цілі обираються дуже зрозуміло й ефективно вражаються”.

За його словами, українські артилеристи використовують HIMARS з філігранною точністю – “як хірург скальпелем”.

“Навіть видно на фото деяких мостів – чітко покладено в районі шва цього мостового з’єднання”, – додав Резніков.

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