Зеленський прокоментував, чому звільнив Галагана з посади командувача ССО. І куди призначив

Григорій Галаган. Фото: пресцентр Командування ССО

Президент Володимир Зеленський прокоментував свої кадрові укази щодо звільнення генерал-майора Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій та призначення нового командувача.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 25 липня.

“Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник ГУР Кирило Буданов буде очолювати і комітет з питань розвідки про президентові України (замість звільненого Руслана Демченка – “Н”). Новим командувачем ССО ЗСУ призначений бойовий генерал Віктор Хоренко, а генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок, і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України”, – сказав Зеленський.

Додамо, що Григорій Галаган тривалий час служив у “Альфі” СБУ до призначення в ССО. Так, з 2002 по 2014 роки він проходив службу в ЦСО “А” СБ АР Крим у м. Сімферополь на посадах заступника начальника відділу, а з 2015 по 2019 роки був начальником управління – заступником начальника ЦСО “А” ССБУ в м. Київ.

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