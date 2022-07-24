Могилу Бандери в Мюнхені вандали розписали серпами й молотами

У німецькому Мюнхені невідомі вандали вкотре осквернили могилу українського націоналіста і провідника ОУН Степана Бандери.
Про це повідомив білорус Олесь Чайчиц, який у суботу, 23 липня, опублікував у фейсбуці фото оскверненого могильного пам’ятника.
З нього видно, що кам’яний хрест, встановлений на могилі Бандери, вандали розписали зображеннями серпа і молота, скориставшись аерозольною фіолетовою фарбою.
“Вирішив уперше навідати могилу Бандери, а там поліція і це видовище”, – написав Чайчиц.
Він припустив, що акт вандалізму вчинили місцеві ліві радикали.
Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери, що похований на цвинтарі Вальдфрідхоф у Мюнхені. У серпні 2014 року невідомі підірвали могилу. 20 листопада пам’ятник відновили.
У 2015 році на могилі також сталися декілька випадків вандалізму.
У 2018 році російський пропагандист із Британії Грем Філіпс зірвав прапори з могили Степана Бандери.
У березні 2021 року могилу облили невідомою речовиною. Тоді посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав німецьких правоохоронців провести розслідування, наголосивши, що демонізацією Бандери займаються не лише російські пропагандисти, а й деякі поважні німецькі історики. Він закликав покарати винних.
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