Заборонені Бандера і Стус: у тимчасово окупованих РФ регіонах знищують українські книжки

У бібліотеках на тимчасово окупованих російськими військами територіях Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не збігається з тезами кремлівської пропаганди.

Про це вдень в четвер, 24 березня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Для цього залучено російські підрозділи “воєнної поліції”. Окрім репресивних, вони виконують так звані “ідеологічні функції”.

“Найбільшу зацікавленість “поліцаїв” викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До “екстремістської” літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу. Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані”, – зазначають у розвідці.

Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

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