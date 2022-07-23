У Лисичанську під час наради знищено 50 рашистів, – Гайдай

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У Лисичанську ліквідовано близько 50 російських окупантів із так званого “6-го полку другого армійського корпусу”, що зібралися на нараду у штабі.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Хлопок” в окупованому Лисичанську. Масовий “інфаркт” у півсотні орків. “Штаб 6-го полка, второго армейского корпуса” – мінус 50 рашистів.

Не треба проводити наради в будівлі суду в таку спеку. Лисичанськ – це Україна!” – написав Гайдай у фейсбуці.

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