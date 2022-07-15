В окупованій Кадіївці на Луганщині горить ворожий склад боєприпасів. ВІДЕО

У тимчасово окупованому місті Кадіївка Луганської області горить російський склад боєприпасів.

Про це вранці в п’ятницю, 15 липня, інформує сайт “Новости Донбасса”.

На опублікованих в соцмережах відео видно клуби густого диму та чути звуки вибухів.

У так званому “управлінні народної міліції” угруповання “ЛНР” заявили, що Збройні сили України вдарили по складах із HIMARS.

Як відомо, Кадіївка (колишня назва – Стаханов) перебуває в окупації з 2014 року.

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