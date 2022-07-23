Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії й мінометів

Російські війська вранці 23 липня вкотре обстріляли Сумщину.
Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
“Ніч в області, попри тривоги, була тихою. Але на ранок ситуація така:
Раніше голова ОВА повідомив також про вибухи в місті Шостка. Проте згодом уточнив, що ранкові вибухи в Шостці не пов’язані з воєнними діями.
“Є поранені люди, співробітники одного з підприємств міста, ситуація під контролем”, – запевнив Живицький.
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