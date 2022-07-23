Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії й мінометів

Російські війська вранці 23 липня вкотре обстріляли Сумщину.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

“Ніч в області, попри тривоги, була тихою. Але на ранок ситуація така:

Юнаківська громада : близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6-ї ранку.

: близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6-ї ранку. Миропільська громада : о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 “приходів”.

: о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 “приходів”. Білопільська громада : після 7-ї ранку було 2 “приходи” з гранатомета.

: після 7-ї ранку було 2 “приходи” з гранатомета. Також після 7-ї ранку був мінометний обстріл, 4 приходи, по околицях одного із населених пунктів Хотинської громади“.

Раніше голова ОВА повідомив також про вибухи в місті Шостка. Проте згодом уточнив, що ранкові вибухи в Шостці не пов’язані з воєнними діями.

“Є поранені люди, співробітники одного з підприємств міста, ситуація під контролем”, – запевнив Живицький.

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