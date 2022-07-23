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Росія випустила по Миколаєву 6 ракет С-300, загорівся склад

23/07/2022 11:25

Унаслідок обстрілу Миколаєва ракетами С-300 в ніч на 23 липня загорілося складське приміщення, зазнали пошкоджень зазнали два заклади освіти та кілька багатоповерхівок.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Шість ракет С-300 запустили сьогодні зранку російські окупанти по Миколаєву. Поцілили у складське приміщення – там загорілися дерев’яні піддони, які зберігались надворі. Суха трава після обстрілів горіла і на відкритій території. Усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС”, – зазначив Сєнкевич.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Потужні вибухи пролунали в Миколаєві під час повітряної тривоги близько 4:30.

Інші влучання, за даними обласної військової адміністрації, були по околицях міста. Від вибухової хвилі та уламків пошкоджень зазнали два міські заклади освіти – в них вибиті вікна і двері.

Також вікна вилетіли у п’яти багатоповерхівках.

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