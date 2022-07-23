Резніков у Харкові запропонував провести там трибунал над воєнними злочинцями РФ

Міністр оборони Олексій Резніков у Харкові. Фото з ФБ

Міністр оборони Олексій Резніков відвідав постійно обстрілюваний російськими військами Харків і запропонував саме там провести трибунал над воєнними злочинцями РФ.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, на початку візиту Резніков відвідав бійців, які проходять лікування в харківських медичних установах.

Також він нагородив військовослужбовців, правоохоронців, представників місцевої влади, волонтерів та співробітників комунальних служб, які з початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України не залишилися в регіоні працювати на користь та захист держави.

Під час відвідин одного з найбільш постраждалих від російських атак районів Харкова, Північної Салтівки, Резніков зауважив, що “після перемоги це було б правильне місце для трибуналу над російськими воєнними злочинцями”.

Також міністр побував на тому місці, де нещодавно від обстрілів рашистів загинули люди.

“Не вкладається в голові, як якась хвора потвора ухвалює рішення і натискає кнопку, щоб обстрілювати звичайні цивільні райони або ринок, де люди, перебуваючи на зупинці, чекали транспорту.

Навіщо вони це роблять, щоб нас залякати? У них нічого не вийде. Харків був і є форпостом цивілізації на кордоні з мордором”, – наголосив міністр, підкресливши, що “робиться все можливе, щоб посилити оборону міста”.

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