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Під тиском українських активістів у Стокгольмі скасували майстер-класи російської фігуристки

23/07/2022 19:11

Позиція українських активістів у Швеції призвела до скасування майстер-класів російської фігуристки, які були запланований у Стокгольмі.

Майстер-клас Олександри Трусової був запланований у Стокгольмі на 27-28 серпня. Його організовували клуб Djurgårdens IF та Loop Sport – шведський бренд спортивного одягу, який співпрацює з Трусовою, незважаючи на агресивну політику РФ, яку Олександра підтримує.

Однак 22 липня організатори мусили заявити про скасування показових виступів Трусової.

Активну позицію щодо цього зайняли Nordic Ukraine Forum та Stand with Ukraine Gotheburg (SWUG). Крім іншого, ці активісти готують лист до шведського риксдагу з пропозицією визнати Росію країною-
терористом.

За ініціативою активіста Андреаса Нільссона SWUG закликав небайдужих публічно засудити рішення шведського бренду запросити росіянку Трусову.

“Серед мирних мешканців України та солдатів, які щодня гинуть, є багато професійних спортсменів. Однак, на відміну від Трусової, вони не можуть відвідувати чи проводити тренування. Вони померли. Ви можете знайти численні історії молодих українських спортсменів-початківців, вбитих росіянами за останні чотири місяці”, –
йшлося в заяві активістів NUF і SWUG.

Федерація фігурного катання Швеції спершу заявляла, що санкції Міжнародного союзу ковзанярів проти РФ стосуються лише змагань.

“Змагання чи ні, але російським спортсменам тут взагалі нема чого робити!” – обурювався Андреас Нільссон, чия мережа Stand With Ukraine Gothenburg кожного буднього дня організовує демонстрації протесту біля генерального консульства РФ у Гетеборзі.

“Росія використовує спорт як важливий інструмент у своїй пропагандистській війні. Якби це тренування було дозволено провести, це зміцнило б позицію РФ, надіславши сигнал, що європейський спорт не хвилює війна Росії проти Україні”, – заявляла Альона Кашина з Nordic Ukraine Forum.

Зрештою Федерація фігурного катання Швеції виступила 21 липня з різкішою заявою, в якій додатково засудила всі форми співпраці з представниками російського та білоруського ковзанярства. Функціонери у Стокгольмі визнали, що спільна діяльність з особою, яка представляє російську чи білоруську федерацію фігурного катання, суперечить основам цінностей та ризикує завдати шкоди репутації шведського фігурного катання.

Після цього організатори з Юргордена підтвердили, що захід скасовано.

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