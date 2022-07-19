На Донеччині загинув доброволець зі Швеції, – ЗМІ

У Донецькій області під час бойових дій загинув доброволець зі Швеції, що воював у складі Збройних сил України.

Про це в вівторок, 19 липня, інформує сайт SVT.

За словами джерела шведського мовника, загиблий, який раніше служив у Повітряних силах Швеції у званні лейтенанта, прибув до України кілька місяців тому для допомоги в підготовці військових.

Чоловік загинув нібито від вибуху гранати. “Він думав, що краще стати до бою тут (в Україні), аніж у Швеції. Він не був найманцем чи провидцем. Він був хорошим хлопцем, який хотів щось зробити”, – йдеться в повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’явилася інформація про сотні шведів, що долучилися до лав українських збройних сил та Інтернаціонального легіону, але точна їхня кількість невідома.

Частина з них раніше служила у збройних силах Швеції і пішла воювати на боці України добровільно, звільнившись зі шведської армії. Деякі, навпаки, порушуючи закон, прибули в Україну, не звільнившись з лав збройних сил Швеції.

Як зазначає “Європейська правда”, раніше речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам’єн Магру заявив, що твердження російської сторони про загибель близько 200 членів легіону не відповідають дійсності.

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