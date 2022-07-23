Генштаб ЗСУ заявив про знищення 240 росіян за добу

Вбиті солдати, знищена техніка ЗС Росії. Фото: пресслужба 93 омбр ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 23 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 240 військовослужбовців противника (один із найбільших добових показників за останній час), 4 танки, 9 ББМ тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39240 (+240 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків –1708 (+4),

бойових броньованих машин – 3929 ( +9 ),

), артилерійських систем – 864 ( +1 ),

), РСЗВ – 253 (+2),

засобів ППО – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 ( +1 ),

), крилатих ракет – 167,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 ( +17 ),

), спеціальної техніки – 72.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 21 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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