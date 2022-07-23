Генштаб ЗСУ заявив про знищення 240 росіян за добу

Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 23 липня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 240 військовослужбовців противника (один із найбільших добових показників за останній час), 4 танки, 9 ББМ тощо.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 21 липня).
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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