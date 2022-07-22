ВМС Британії відстежили рух російських атомних субмарин у Північному морі

Військовий корабель Королівського флоту Великої Британії відстежив рух двох російських підводних човнів, коли вони зайшли в Північне море.

Про це в п’ятницю, 22 липня, інформує Bloomberg із посиланням на пресслужбу ВМС Британії.

Британський мисливець за підводними човнами HMS Portland був на вахті, коли підводний човен з крилатими ракетами “Сєвєродвінськ” і ударний підводний човен типу “Акула” “Вепрь” здійснювали підводну подорож на південь уздовж узбережжя Норвегії з Арктики.

Фрегат спостерігав за підводними човнами, коли вони по черзі спливали на поверхню в Північному морі, на північний захід берегів Норвегії 16 і 19 липня, перш ніж сили НАТО і Балтії взяли на себе виконання обов’язків, коли човни продовжили курсувати в Санкт-Петербург на святкування Дня ВМФ Росії в 31 липня.

Portland і його спеціалізований гелікоптер Merlin – обидва оснащені передовими гідролокаторами, датчиками й торпедами для операцій полювання на підводні човни – доповідали про рух човнів російського Північного флоту.

Один із нових далекобійних морських патрульних літаків Королівських ВПС, P8 Poseidon, також тісно співпрацював з HMS Portland для полювання та відстеження підводних човнів.

Ця операція відбулася незабаром після того, як HMS Portland взяв участь у перших навчаннях НАТО з пошуку підводних човнів.

Це великомасштабне спільне навчання виявилося ідеальною прелюдією для такого типу живих операцій.

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