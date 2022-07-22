Військовим РФ за відмову воювати погрожують концтабором в ОРДЛО, – розвідка

У російській армії керівництво погрожує відправляти у концтабір в ОРДЛО тих, хто відмовляється від участі у бойових діях.
Про це в п’ятницю, 22 липня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ із посиланням на нове перехоплення.
“Окупант розповідає дружині про погрози відправляти в концтабір у “Л/ДНР” всіх, хто відмовляється від подальшої участі у «спецоперації». Розказує, що багато військовослужбовців Російської Федерації ходять п’яні, нічого не роблять, лише гонять самогонку“, – йдеться у повідомленні.
За словами загарбника, у російських підрозділах процвітає анархія та корупція.
Він також сказав, що у їхньому підрозділі внаслідок атаки БПЛА дев’ятьох військовослужбовців поранено, а командир загинув.
“Нас закидають мінами, усі трясуться, багато відмовляються їхати на завдання”, – каже він.
Однак, за словами рашиста, його “поки що відчуття не полишило, що він тут на своєму місці”.
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