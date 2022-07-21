В ОРДЛО примусово мобілізували 100 тис. чоловіків, майже чверть загинула, – правозахисники

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З тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей росіяни примусово мобілізували понад 100 тисяч чоловіків. Із них на кінець квітня загинули 23 тисячі.

Про це в четвер, 21 липня, повідомляє “Укрінформ”.

“За нашими даними, випадків примусової мобілізації щодо людей (мешканців ОРДЛО) було більше 100 тисяч… На кінець квітня з примусово мобілізованих загинули 23 тисячі. Це страшні цифри. І на сьогодні така примусова мобілізація триває знову і знову, когось кожен день вони затримують. Якщо порахуємо, скільки вони в годину затримують людей – це теж страшна цифра”, – зазначив засновник ГО “Східна правозахисна група”, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.

Він нагадав, що ще у 2021 році так звані “Л/ДНР” під контролем військових кураторів із Росії провели вісім хвиль мобілізацій резервістів на території ОРДЛО за програмою генштабу ЗС РФ “БАРС” (бойовий армійський резервний склад, – “Н”).

Фактично це було тренування перед масштабним вторгненням у 2022 році в Україну.

Для збереження окупаційних військ РФ так звані “Л/ДНР” почали здійснювати примусову мобілізацію насильницьким шляхом ще з серпня 2021 року.

“Є факти, що російська федерація ще у 2021 році почала готуватися до масштабної агресії проти України… Вони ще в серпні 2021 року напхали робітників примусово в автобуси і повезли, щоб про них ніхто нічого не знав. Це у 2021 році. І це дуже важливий факт для міжнародного кримінального суду”, – додав Лисянський.

Потім, за його словами, тисячі громадян України, які проживають в ОРДЛО, під загрозою життю та здоров’ю були відправлені на лінію фронту як живий щит.

“Примусова мобілізація – це злочин проти людяності, тому що людей примушують йти скоювати злочини. Звичайно, є такі, хто окопи копав, а є і ті, хто стріляв, і ми їх не виправдовуємо. Але початок скоєння злочину іде від того, що їх у вагони зганяли і відправляли на війну”, – наголосив правозахисник.

Він навів приклади, як вчителів, шахтарів та студентів примусово забирали прямо з роботи, з місць навчання і відправляли на фронт.

За словами Лисянського, загарбники потім, наприклад, для студентів, які повернуться з фронту, придумали заохочення, що їх зарахують знову у виші вже на бюджет.

Але повернутися живим з фронту у цих студентів, як і в інших примусово мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих територій майже нема шансу, бо їх загарбники на війні використовують першими як гарматне м’ясо.

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