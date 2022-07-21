Home / В окупації / В ОРДЛО примусово мобілізували 100 тис. чоловіків, майже чверть загинула, – правозахисники

В ОРДЛО примусово мобілізували 100 тис. чоловіків, майже чверть загинула, – правозахисники

21/07/2022 21:29

З тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей росіяни примусово мобілізували понад 100 тисяч чоловіків. Із них на кінець квітня загинули 23 тисячі.

Про це в четвер, 21 липня, повідомляє “Укрінформ”.

“За нашими даними, випадків примусової мобілізації щодо людей (мешканців ОРДЛО) було більше 100 тисяч… На кінець квітня з примусово мобілізованих загинули 23 тисячі. Це страшні цифри. І на сьогодні така примусова мобілізація триває знову і знову, когось кожен день вони затримують. Якщо порахуємо, скільки вони в годину затримують людей – це теж страшна цифра”, – зазначив засновник ГО “Східна правозахисна група”, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.

Він нагадав, що ще у 2021 році так звані “Л/ДНР” під контролем військових кураторів із Росії провели вісім хвиль мобілізацій резервістів на території ОРДЛО за програмою генштабу ЗС РФ “БАРС” (бойовий армійський резервний склад, – “Н”).

Фактично це було тренування перед масштабним вторгненням у 2022 році в Україну.

Для збереження окупаційних військ РФ так звані “Л/ДНР” почали здійснювати примусову мобілізацію насильницьким шляхом ще з серпня 2021 року.

“Є факти, що російська федерація ще у 2021 році почала готуватися до масштабної агресії проти України… Вони ще в серпні 2021 року напхали робітників примусово в автобуси і повезли, щоб про них ніхто нічого не знав. Це у 2021 році. І це дуже важливий факт для міжнародного кримінального суду”, – додав Лисянський.

Потім, за його словами, тисячі громадян України, які проживають в ОРДЛО, під загрозою життю та здоров’ю були відправлені на лінію фронту як живий щит.

Примусова мобілізація – це злочин проти людяності, тому що людей примушують йти скоювати злочини. Звичайно, є такі, хто окопи копав, а є і ті, хто стріляв, і ми їх не виправдовуємо. Але початок скоєння злочину іде від того, що їх у вагони зганяли і відправляли на війну”, – наголосив правозахисник.

Він навів приклади, як вчителів, шахтарів та студентів примусово забирали прямо з роботи, з місць навчання і відправляли на фронт.

За словами Лисянського, загарбники потім, наприклад, для студентів, які повернуться з фронту, придумали заохочення, що їх зарахують знову у виші вже на бюджет.

Але повернутися живим з фронту у цих студентів, як і в інших примусово мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих територій майже нема шансу, бо їх загарбники на війні використовують першими як гарматне м’ясо.

Читайте також:
У “мобілізованих” з окупованих територій росіяни забирають документи, – ГШ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Сенаті США представили проєкт резолюції про визнання геноцидом дій HA в Україні

Двопартійна група високопоставлених сенаторів США представила у Верхній палаті проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні, які вона чинить у неспровокованій війні, геноцидом українського народу. Як передає “Новинарня”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse