Розвідка показала ювелірне влучання по окупантах біля Запорізької АЕС. ВІДЕО

Військова розвідка показала, як Збройні сили України ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС у Енергодарі.

Про це в п’ятницю, 22 липня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, удару дроном-камікадзе завдали по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 “Град”.

За наявними даними, внаслідок атаки ліквідували трьох російських військових, ще 12 травмовані.

Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити.

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