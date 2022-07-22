Орденами й медалями нагороджені 186 воїнів. Драпатий – повний кавалер БХ

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ДРАПАТОГО Михайла Васильовича — бригадного генерала

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КАТАНУ Богдана Васильовича — капітана

КОБІЛЬНИКА Миколу Мар’яновича — капітана

КОМЕНДАНТА Костянтина Віталійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЛІПКІНА Ігоря Олександровича — майора

МІЗЕРНОГО В’ячеслава Юрійовича — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ЄСМАНА Вячеслава Юрійовича — підполковника

ЛЕВКІВСЬКОГО Ярослава Станіславовича (посмертно) — старшого лейтенанта

САПІЖАКА Івана Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТАМУЛЕВИЧА Геннадія Олексійовича — лейтенанта

ТРОЦАНА Сергія Григоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЯКИМЦЯ Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

БОЙКА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата

КУПЧИШИНА Степана Васильовича — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГНАТКОВСЬКОГО Сергія Петровича — головного сержанта

МІЩИШИНА Віктора Володимировича — головного сержанта

ПАШНЕНКА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта

СЕРГІЄНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ТИМОЩУКА Івана Петровича (посмертно) — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АДАМСЬКОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

АЛЕКСЕЄНКА Івана Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

АНДРІЄНКА Ярослава Ігоровича — молодшого сержанта

АНТОНІЮ Олександра Сергійовича — старшину 1 статті

АТАМАНЮКА Антона Миколайовича — старшого лейтенанта

АТАНАСОВА Владислава Дмитровича — старшого матроса

АФАНАСЬЄВА Михайла Васильовича (посмертно) — старшого солдата

БАЙЦУРАКА Андрія Ігоровича — головного сержанта

БЕЗВОЩУКА Віталія Вікторовича — старшого солдата

БІЛОГО Анатолія Володимировича (посмертно) — сержанта

БОЙМІСТРУКА Віктора Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БОЦУЛУ Олексія Миколайовича — старшого солдата

БУРЯКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

ВАСИЛЬЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ВАСИЛЮКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ВАХОНІНА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ВЄТРОВА Костянтина Олександровича (посмертно) — лейтенанта

ВОЛЬВАКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта

ВОРОНКУ Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата

ГАВРИЛЮКА Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта

ГАВРУКА Федора Олександровича (посмертно) — солдата

ГЕРАСИМЕНКА Валерія Івановича (посмертно) — солдата

ГЕРАСИМЧУК Марину Павлівну (посмертно) — сержанта

ГЛАДІЯ Андрія Ігоровича (посмертно) — сержанта

ГРАМЧУКА Романа Борисовича — старшого матроса

ГРАСЬКА Олександра Григоровича (посмертно) — солдата

ГРІГУ Бориса Івановича (посмертно) — сержанта

ДЕМИДОВА Сергія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ДЖУЛАЯ Володимира Васильовича — старшого солдата

ДМИТРУКА Анатолія Олександровича (посмертно) — старшину

ДОЛМАТОВА Іллю Олександровича — старшого солдата

ДОСКУЧА Романа Ігоровича (посмертно) — сержанта

ЄРЕМЕЄВА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта

ЖЕЛЯЗА Степана Володимировича — старшого солдата

ІВАНЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНОВА Олександра Дмитровича (посмертно) — старшого сержанта

ІЛЬЇНА Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ІСМАІЛОВА Раміля Ніязійовича — старшого матроса

КАБАНЦЯ Валерія Петровича (посмертно) — старшого сержанта

КАМЛЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КАСПРИКА Бориса Володимировича — сержанта

КАСПРИКА Романа Борисовича — солдата

КЕРЕКЕША Валерія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КИРИЛЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

КИРИЛЮКА Сергія Васильовича — старшого солдата

КЛІМЕНКА Андрія Сергійовича — сержанта

КОВЗОЛОВИЧА Валентина Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

КОЛОДУ Василя Вікторовича (посмертно) — солдата

КОНДРАШОВА Івана Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

КОРДЕКА Івана Євгеновича (посмертно) — сержанта

КОРОБЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

КРАСНОШТАНА Артура Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЗІНА Олексія Олексійовича — молодшого сержанта

КУЗЬМИЧА Олександра Григоровича (посмертно) — сержанта

КУРЧЕНКА Ростислава Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕВКІВСЬКОГО Івана Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛИСЕНКА Володимира Васильовича — молодшого сержанта

ЛИТВИНЮКА Івана Івановича (посмертно) — солдата

ЛІСНІЧУКА Василя Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛУПАЛА Юрія Григоровича — молодшого сержанта

ЛЮБЧИКА Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЛЯЛИКА Василя Олексійовича (посмертно) — солдата

ЛЯХА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ЛЯШУКА Миколу Йосиповича — старшого солдата

МАКСИМОВА Миколу Валерійовича (посмертно) — сержанта

МАРКА Івана Сергійовича — старшого солдата

МАРТИНСЕНА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МАРТИНЧУКА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАТАСЮКА Олександра Дем’яновича (посмертно) — старшого солдата

МЕДВЄДЄВА Романа Олексійовича — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Віталія Вікторовича — старшого солдата

МЕЛЬНИЧУКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

МИХАЙЛОВИНА Сергія Івановича (посмертно) — сержанта

МИХАЙЛЮКА Назарія Анатолійовича — старшого матроса

МОСКАЛЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

НАГОРНЮКА Маркіяна Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

НАЛИВАЙКА Руслана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

НЕЧИПОРЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ОКОЛІТУ Леоніда Богдановича (посмертно) — солдата

ОЛЕКСІЄНКА Миколу Станіславовича (посмертно) — солдата

ОЛІЙНИКА Віталія Васильовича (посмертно) — сержанта

ОПАНАСЕНКА Валентина Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ПАНЧУКА Юрія Руслановича (посмертно) — солдата

ПІСНОГО Богдана Миколайовича — капітан-лейтенанта

ПІЩАНСЬКОГО Дениса Миколайовича — старшого матроса

ПРИХОДЬКА Івана Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ПУШКАРУКА Сергія Євгеновича (посмертно) — солдата

РАЛЬЧИКА Романа Олексійовича — старшого солдата

РОМАНА Олександра Олександровича — сержанта

СВИСТУЛУ Іллю Юрійовича — сержанта

СИМАНОВА Романа Григоровича (посмертно) — старшого сержанта

СІКЕРІНА Ярослава Сергійовича — старшого матроса

СІЛЬНИЦЬКОГО Ярослава Володимировича — старшого лейтенанта

СОБОЛЄВА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

СОНЯКА Олександра Олексійовича (посмертно) — солдата

СТОРОЖИКА Миколу Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ТАРАСЕНКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата

ТЕМНЕНКА Олега Володимировича (посмертно) — сержанта

ТКАЧЕНКА Дениса Володимировича — старшого солдата

ТОМАШЕВИЧА Тараса Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

ТРИГУБА Станіслава Вікторовича (посмертно) — солдата

ФІГАСА Василя Романовича (посмертно) — сержанта

ФУРСУ Ігоря Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧАЙКУ Андрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ЧИЖЕВСЬКОГО Валентина Броніславовича (посмертно) — солдата

ШИШКІНА Єгора Сергійовича — солдата

ШМАТЬКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта

ШУЛЬЦА Валентина Вікторовича — головного корабельного старшину

ШУРУПОВА Костянтина Олександровича — старшого сержанта

ЩИРОГО Євгена Віталійовича — старшого сержанта

ЯВОРСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ВАСИЛИНЕЦЬ Оксану Борисівну — підполковника

МІРОШНИК Надію Борисівну — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАЛАНЮКА Валентина Валерійовича — старшого солдата

ГАВУЛУ Олександра Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

ГАДАЙЧУКА Валерія Вікторовича — старшого сержанта

ГАРАЖДЖУКА Петра Васильовича (посмертно) — солдата

ГОЛІКА Радислава Олександровича — старшого солдата

ЖУЧКОВСЬКОГО Анатолія Михайловича — майора медичної служби

ЗАМОЦЬКОГО Ігоря Вадимовича — молодшого сержанта

КОРНІЙЧУКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

МАКАРЧУКА Дмитра Олеговича (посмертно) — солдата

МАСЕВИЧА Юрія Івановича (посмертно) — солдата

МЕЛЕХА Петра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

МІЛЯНОВСЬКОГО Віталія Петровича (посмертно) — старшого солдата

МІРЧУКА Віктора Васильовича (посмертно) — солдата

НЕЩЕТНОГО Григорія Вікторовича — старшого лейтенанта

ПАСТОЩУКА Петра Дмитровича — старшого солдата

ПЛІСАКА Михайла Юрійовича (посмертно) — солдата

ПРИЙМАКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

ПРИСТАВСЬКОГО Андрія Васильовича (посмертно) — солдата

РОМАНЦЯ Віктора Євгеновича (посмертно) — сержанта

САЩУКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

СОЛТИСА Володимира Івановича (посмертно) — солдата

СТОЛЯРУКА Миколу Михайловича (посмертно) — солдата

ТАРАНЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата

ТОКАРЯ Андрія Ростиславовича — старшого солдата

ЯГОДУ Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшину

ЯКОБЧУКА Руслана Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата

ЯНІЦЬКОГО Сергія Петровича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БУЛЕЙКА Володимира Геннадійовича — старшого солдата

ІСАЄВА Євгена Олександровича — головного сержанта

КАЛЕНСЬКОГО Арсена Іларіоновича — солдата

КИСІЛЯ Євгенія В’ячеславовича — старшого солдата

КОЛОДЄЄВА Іллю Вікторовича — головного сержанта

КОШЕВОГО Микиту Сергійовича — старшого солдата

КРИВЦОВА Максима Олександровича — старшого солдата

ЛЕБЕЙЧУКА Сергія Миколайовича — старшого солдата

ЛУК’ЯНЧУКА Костянтина Валентиновича — старшого солдата

ОБОЛОНКА Валерія Юрійовича — старшого солдата

ПАСТУШЕНКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата

ПЕРЕВАЛОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта

ПЕРЕГОНЧУКА Віталія Михайловича — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Богдана Юрійовича — старшого солдата

САЛЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата

СЕВАСТЬЯНОВА Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта

СИВАКА Олександра Михайловича — старшого солдата

СТРОГОВА Володимира Олександровича — старшого солдата

ФОРОСА Івана Івановича — старшого солдата

ЧЕРТКОВА Сергія Олександровича — сержанта

ЧУХАЯ Андрія Сергійовича — старшого солдата

ЯРЕМЕНКА Олега Ігоровича — старшого солдата

ЯСКУЛЬСЬКОГО Тараса Вікторовича — солдата

ЯХИМОВИЧА Валерія Володимировича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ГУМЕНЮКА Андрія Анатолійовича — сержанта

СТРІЛЬЦЯ Владислава Сергійовича — старшого солдата

ЧОРНОГО Назарія Івановича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ