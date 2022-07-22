Орденами й медалями нагороджені 186 воїнів. Драпатий – повний кавалер БХ

Президент Володимир Зеленський підписав новий указ про нагородження воїнів ЗСУ, які відбивають російську агресію.
Актом від 21 липня вшановані 186 військовослужбовців, із них майж половина – 90 – посмертно.
Повним кавалером ордена Богдана Хмельницького став Михайло Драпатий – колишній комбат у 72 омбр, начштабу 30 омбр, командир 58-ї бригади, який 2021 року став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки управління Національного університету оборони та бригадним генералом.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ДРАПАТОГО Михайла Васильовича — бригадного генерала
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КАТАНУ Богдана Васильовича — капітана
КОБІЛЬНИКА Миколу Мар’яновича — капітана
КОМЕНДАНТА Костянтина Віталійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ЛІПКІНА Ігоря Олександровича — майора
МІЗЕРНОГО В’ячеслава Юрійовича — капітана
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ЄСМАНА Вячеслава Юрійовича — підполковника
ЛЕВКІВСЬКОГО Ярослава Станіславовича (посмертно) — старшого лейтенанта
САПІЖАКА Івана Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТАМУЛЕВИЧА Геннадія Олексійовича — лейтенанта
ТРОЦАНА Сергія Григоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЯКИМЦЯ Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
БОЙКА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата
КУПЧИШИНА Степана Васильовича — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГНАТКОВСЬКОГО Сергія Петровича — головного сержанта
МІЩИШИНА Віктора Володимировича — головного сержанта
ПАШНЕНКА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
СЕРГІЄНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ТИМОЩУКА Івана Петровича (посмертно) — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АДАМСЬКОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
АЛЕКСЕЄНКА Івана Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
АНДРІЄНКА Ярослава Ігоровича — молодшого сержанта
АНТОНІЮ Олександра Сергійовича — старшину 1 статті
АТАМАНЮКА Антона Миколайовича — старшого лейтенанта
АТАНАСОВА Владислава Дмитровича — старшого матроса
АФАНАСЬЄВА Михайла Васильовича (посмертно) — старшого солдата
БАЙЦУРАКА Андрія Ігоровича — головного сержанта
БЕЗВОЩУКА Віталія Вікторовича — старшого солдата
БІЛОГО Анатолія Володимировича (посмертно) — сержанта
БОЙМІСТРУКА Віктора Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
БОЦУЛУ Олексія Миколайовича — старшого солдата
БУРЯКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
ВАСИЛЬЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ВАСИЛЮКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ВАХОНІНА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ВЄТРОВА Костянтина Олександровича (посмертно) — лейтенанта
ВОЛЬВАКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
ВОРОНКУ Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
ГАВРИЛЮКА Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта
ГАВРУКА Федора Олександровича (посмертно) — солдата
ГЕРАСИМЕНКА Валерія Івановича (посмертно) — солдата
ГЕРАСИМЧУК Марину Павлівну (посмертно) — сержанта
ГЛАДІЯ Андрія Ігоровича (посмертно) — сержанта
ГРАМЧУКА Романа Борисовича — старшого матроса
ГРАСЬКА Олександра Григоровича (посмертно) — солдата
ГРІГУ Бориса Івановича (посмертно) — сержанта
ДЕМИДОВА Сергія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ДЖУЛАЯ Володимира Васильовича — старшого солдата
ДМИТРУКА Анатолія Олександровича (посмертно) — старшину
ДОЛМАТОВА Іллю Олександровича — старшого солдата
ДОСКУЧА Романа Ігоровича (посмертно) — сержанта
ЄРЕМЕЄВА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта
ЖЕЛЯЗА Степана Володимировича — старшого солдата
ІВАНЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ІВАНОВА Олександра Дмитровича (посмертно) — старшого сержанта
ІЛЬЇНА Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ІСМАІЛОВА Раміля Ніязійовича — старшого матроса
КАБАНЦЯ Валерія Петровича (посмертно) — старшого сержанта
КАМЛЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КАСПРИКА Бориса Володимировича — сержанта
КАСПРИКА Романа Борисовича — солдата
КЕРЕКЕША Валерія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КИРИЛЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
КИРИЛЮКА Сергія Васильовича — старшого солдата
КЛІМЕНКА Андрія Сергійовича — сержанта
КОВЗОЛОВИЧА Валентина Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
КОЛОДУ Василя Вікторовича (посмертно) — солдата
КОНДРАШОВА Івана Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
КОРДЕКА Івана Євгеновича (посмертно) — сержанта
КОРОБЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
КРАСНОШТАНА Артура Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЗІНА Олексія Олексійовича — молодшого сержанта
КУЗЬМИЧА Олександра Григоровича (посмертно) — сержанта
КУРЧЕНКА Ростислава Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕВКІВСЬКОГО Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛИСЕНКА Володимира Васильовича — молодшого сержанта
ЛИТВИНЮКА Івана Івановича (посмертно) — солдата
ЛІСНІЧУКА Василя Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛУПАЛА Юрія Григоровича — молодшого сержанта
ЛЮБЧИКА Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЛЯЛИКА Василя Олексійовича (посмертно) — солдата
ЛЯХА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ЛЯШУКА Миколу Йосиповича — старшого солдата
МАКСИМОВА Миколу Валерійовича (посмертно) — сержанта
МАРКА Івана Сергійовича — старшого солдата
МАРТИНСЕНА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
МАРТИНЧУКА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
МАТАСЮКА Олександра Дем’яновича (посмертно) — старшого солдата
МЕДВЄДЄВА Романа Олексійовича — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Віталія Вікторовича — старшого солдата
МЕЛЬНИЧУКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата
МИХАЙЛОВИНА Сергія Івановича (посмертно) — сержанта
МИХАЙЛЮКА Назарія Анатолійовича — старшого матроса
МОСКАЛЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
НАГОРНЮКА Маркіяна Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
НАЛИВАЙКА Руслана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
НЕЧИПОРЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
ОКОЛІТУ Леоніда Богдановича (посмертно) — солдата
ОЛЕКСІЄНКА Миколу Станіславовича (посмертно) — солдата
ОЛІЙНИКА Віталія Васильовича (посмертно) — сержанта
ОПАНАСЕНКА Валентина Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ПАНЧУКА Юрія Руслановича (посмертно) — солдата
ПІСНОГО Богдана Миколайовича — капітан-лейтенанта
ПІЩАНСЬКОГО Дениса Миколайовича — старшого матроса
ПРИХОДЬКА Івана Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ПУШКАРУКА Сергія Євгеновича (посмертно) — солдата
РАЛЬЧИКА Романа Олексійовича — старшого солдата
РОМАНА Олександра Олександровича — сержанта
СВИСТУЛУ Іллю Юрійовича — сержанта
СИМАНОВА Романа Григоровича (посмертно) — старшого сержанта
СІКЕРІНА Ярослава Сергійовича — старшого матроса
СІЛЬНИЦЬКОГО Ярослава Володимировича — старшого лейтенанта
СОБОЛЄВА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
СОНЯКА Олександра Олексійовича (посмертно) — солдата
СТОРОЖИКА Миколу Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ТАРАСЕНКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
ТЕМНЕНКА Олега Володимировича (посмертно) — сержанта
ТКАЧЕНКА Дениса Володимировича — старшого солдата
ТОМАШЕВИЧА Тараса Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
ТРИГУБА Станіслава Вікторовича (посмертно) — солдата
ФІГАСА Василя Романовича (посмертно) — сержанта
ФУРСУ Ігоря Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЧАЙКУ Андрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
ЧИЖЕВСЬКОГО Валентина Броніславовича (посмертно) — солдата
ШИШКІНА Єгора Сергійовича — солдата
ШМАТЬКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта
ШУЛЬЦА Валентина Вікторовича — головного корабельного старшину
ШУРУПОВА Костянтина Олександровича — старшого сержанта
ЩИРОГО Євгена Віталійовича — старшого сержанта
ЯВОРСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ВАСИЛИНЕЦЬ Оксану Борисівну — підполковника
МІРОШНИК Надію Борисівну — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАЛАНЮКА Валентина Валерійовича — старшого солдата
ГАВУЛУ Олександра Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
ГАДАЙЧУКА Валерія Вікторовича — старшого сержанта
ГАРАЖДЖУКА Петра Васильовича (посмертно) — солдата
ГОЛІКА Радислава Олександровича — старшого солдата
ЖУЧКОВСЬКОГО Анатолія Михайловича — майора медичної служби
ЗАМОЦЬКОГО Ігоря Вадимовича — молодшого сержанта
КОРНІЙЧУКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
МАКАРЧУКА Дмитра Олеговича (посмертно) — солдата
МАСЕВИЧА Юрія Івановича (посмертно) — солдата
МЕЛЕХА Петра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
МІЛЯНОВСЬКОГО Віталія Петровича (посмертно) — старшого солдата
МІРЧУКА Віктора Васильовича (посмертно) — солдата
НЕЩЕТНОГО Григорія Вікторовича — старшого лейтенанта
ПАСТОЩУКА Петра Дмитровича — старшого солдата
ПЛІСАКА Михайла Юрійовича (посмертно) — солдата
ПРИЙМАКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата
ПРИСТАВСЬКОГО Андрія Васильовича (посмертно) — солдата
РОМАНЦЯ Віктора Євгеновича (посмертно) — сержанта
САЩУКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
СОЛТИСА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
СТОЛЯРУКА Миколу Михайловича (посмертно) — солдата
ТАРАНЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата
ТОКАРЯ Андрія Ростиславовича — старшого солдата
ЯГОДУ Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшину
ЯКОБЧУКА Руслана Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата
ЯНІЦЬКОГО Сергія Петровича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БУЛЕЙКА Володимира Геннадійовича — старшого солдата
ІСАЄВА Євгена Олександровича — головного сержанта
КАЛЕНСЬКОГО Арсена Іларіоновича — солдата
КИСІЛЯ Євгенія В’ячеславовича — старшого солдата
КОЛОДЄЄВА Іллю Вікторовича — головного сержанта
КОШЕВОГО Микиту Сергійовича — старшого солдата
КРИВЦОВА Максима Олександровича — старшого солдата
ЛЕБЕЙЧУКА Сергія Миколайовича — старшого солдата
ЛУК’ЯНЧУКА Костянтина Валентиновича — старшого солдата
ОБОЛОНКА Валерія Юрійовича — старшого солдата
ПАСТУШЕНКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата
ПЕРЕВАЛОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта
ПЕРЕГОНЧУКА Віталія Михайловича — старшого солдата
ПОЛІЩУКА Богдана Юрійовича — старшого солдата
САЛЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
СЕВАСТЬЯНОВА Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта
СИВАКА Олександра Михайловича — старшого солдата
СТРОГОВА Володимира Олександровича — старшого солдата
ФОРОСА Івана Івановича — старшого солдата
ЧЕРТКОВА Сергія Олександровича — сержанта
ЧУХАЯ Андрія Сергійовича — старшого солдата
ЯРЕМЕНКА Олега Ігоровича — старшого солдата
ЯСКУЛЬСЬКОГО Тараса Вікторовича — солдата
ЯХИМОВИЧА Валерія Володимировича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ГУМЕНЮКА Андрія Анатолійовича — сержанта
СТРІЛЬЦЯ Владислава Сергійовича — старшого солдата
ЧОРНОГО Назарія Івановича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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